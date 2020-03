Emmerstedter Feuerwehr hat 87 Einsätze im Jahr 2019

Mit 87 Einsätzen im Jahr 2019 hat die Emmerstedter Feuerwehr nach eigenen Angaben einen traurigen Rekord gebrochen. Bei 60 Einsätzen unterstützten sie die Ortsfeuerwehr Helmstedt bei Löscharbeiten. Hinzu kamen Einsätze nach Unwettern. Außerdem gab es nachbarschaftliche größere Brandbekämpfungseinsätze in umliegenden Städten und Gemeinden wie Grasleben, Königslutter und Süpplingen, wie die Feuerwehr mitteilt. In Emmerstedt gab es nur zehn Alarmierungen – so die Bilanz während der Jahresversammlung.

Der Wechsel an der Spitze der Feuerwehr sei der Höhepunkt des Jahres 2019 gewesen, das Matthias Müller erstmals als Ortsbrandmeister Revue passieren ließ. Im Sommer 2019 übernahm er das Amt von Karsten Dierking, der nochmals Dank und Anerkennung für seine mehr als 30-jährige Tätigkeit im Kommando erhielt. Für Kreisbrandmeister Olaf Kapke war es eine Ehre, Karsten Dierking auch für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes Niedersachsen auszuzeichnen.

Zu den Wahlen der Feuerwehr mit acht aktiven Feuerwehrfrauen und 37 Feuerwehrmännern: Jürgen Eggeling (Gerätewart) und Klaus Schrader (Sicherheitsbeauftragter) sowie Heidrun Eggeling (Kassenverwalterin) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Sorgen bereite die Jugendfeuerwehr Emmerstedt, wie Jugendwart Holger Bangemann berichtete: Zum Ende das Jahres 2019 gehörten ihr nach sechs Austritten nur noch sechs Mädchen und zwei Jungen an. Erfahrungen aus Barmke zeigten, dass dort der Nachwuchs hauptsächlich aus einer Kinderfeuerwehr komme.

Es wäre wünschenswert, wenn sich auch in Emmerstedt freiwillige Betreuer fänden, um eine Kinderfeuerwehr aufzubauen und so für Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr zu sorgen. red