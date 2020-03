Plattdeutsche Theatergruppe aus Bornum sagt „Danke“

Los ging es mit den Proben, am 12. Januar starteten laut Pressemitteilung die Aufführungen des Stückes „Datt bruukt dä nich tau wetten!“. „Für uns waren es sehr gelungene Aufführungen. Das liegt ganz besonders daran, dass wir uns auch in diesem Winter wieder über ein tolles Publikum freuen konnten, das nicht nur während Aufführungen stark mitgegangen ist, sondern sich auch davor als sehr interessiert und danach als sehr aufmerksam und dankbar gezeigt hat. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, teilen die Laienschauspieler mit. Die Gruppe freue sich sehr darüber, den Gästen einen schönen Nachmittag oder schönen Abend bereitet zu haben. „Gleichzeitig möchten wir uns bei unseren vielen Helfern bedanken, die enorm zum Erfolg dieses Stückes beigetragen haben, ohne am Ende selbst auf der Bühne des Bornumer Lindenhofes gestanden zu haben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und: „Unser Dank gilt all denen, die uns mit Requisiten versorgt haben oder uns den Raum zur Verfügung stellen, um diese lagern zu können.“

Toll sei auch der Einsatz der Kassenbesetzungen gewesen. Und auch den Helfern, die sich um technische Dinge für Licht, Bild, Film und Ton gekümmert hätten, gelte der Dank der Gruppe. Und ohne die Freiwilligen, die während der Proben und während der Aufführungen für Essen und Getränke gesorgt hätten, sei das Projekt ebenfalls schwer zu bewältigen gewesen.

Insgesamt hat es zehn Aufführungen im Bornumer Lindenhof gegeben. Die Karten waren – wie stets – heiß begehrt.