Ergebnis der Debatte in Helmstedt: Gymnasium-Umzug stoppen

Der vom Landkreis angedachte, aber noch nicht beschlossene Umzug des Helmstedter Gymnasiums am Bötschenberg nach Königslutter lieferte am Montagabend den Anlass für die Diskussionsveranstaltung im voll besetzten Helmstedter Schützenhaus – am Vorabend einer Schulausschusssitzung des Kreistages....