Der Schützenplatz Rümmer bleibt, wie er ist

Der Schützenplatz in Rümmer soll nicht so hergerichtet werden, dass er auch bei Regen einigermaßen sauberen und trockenen Fußes betreten werden kann. Das beschloss der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Energie Groß Twülpstedt in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Rümmer...