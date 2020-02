Schul-Ausbau in Helmstedt stockt – es fehlen die Planer

Die bauliche Erweiterung Helmstedter Grundschulen gerät ins Stocken. Für die Umsetzung der dringlichsten Vorhaben findet die Stadt keine Architekten. Das steht in einer Bekanntgabe der Verwaltung, die nun dem Schulausschuss vorgelegt wurde. Eigentlich stehen der Anbau an der Grundschule Friedrichstraße sowie die Modernisierung der Pestalozzi-Schule ganz oben auf der To-do-Liste. In einem ersten Schritt sollen 500.000 Euro...