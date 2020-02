Schöninger Stadtführer-Team zieht positive Bilanz

Ein Jahr ist es nun her, dass der Verkehrsverein Schöningen das thematische Angebot der Stadtführungen unter anderem um zwei Kostümführungen erweitert hat. Nun war es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Das Team der aktiven Stadtführerinnen und Stadtführer besteht aus Elke Stern, Eleonore Zumbeck, Angelika Maedicke, Petra Habermann, Mireille Müller, Uwe Kretschmer und Lothar Laabsch. Mehrfach sind Uwe Kretschmer in das Kostüm des Büttels, Mireille Müller in das der Wassermaid und Eleonore in ihr stadtbekanntes blaues Kleid der Herzogin geschlüpft, um Gäste aus Nah und Fern über die Besonderheiten der Stadt der Speere aufzuklären. „Und auch die klassischen Altstadtführungen wurden 2019 wieder gern gebucht“, so die Vereinsvorsitzende Elke Stern: „Aber auch die Führungen um unsere Schöninger Kirchen waren sehr beliebt.“

Motiviert starten die Gästeführer also in die neue Saison und bieten auch 2020 von April bis Oktober einmal im Monat die öffentliche Führung an (jeden ersten Samstag im Monat, 14 Uhr, Treffpunkt Tourist-Information am Burgplatz 2). Die Kosten betragen 3 Euro pro Person, jedoch können Inhaber der Elm-Lappwald-Card kostenlos teilnehmen. Ebenso die Besitzer des Butler Bonus-Buches.

Aber auch eine Vielzahl an Sonderführungen steht wieder auf dem Programm. „Aus organisatorischen Gründen mussten wir im vergangenen Jahr leider die Turmbesteigungen der St. Lorenzkirche absagen. Doch pünktlich zum 900. Geburtstag der Kirche können wir dies nun nachholen“, erklärt Elke Stern. So könne man am 2. August und am 13. September im Rahmen des Tages des offenen Denkmals den 40 Meter hohen Turm erklimmen (jeweils 11.30 Uhr).

Ebenfalls am Tag des offenen Denkmals gibt die Wassermaid um 14 Uhr eine Führung. „Schöningen und das Wasser – Eine fließende Geschichte mit Härten“ so der Titel der neuen Themenführung, die auch unabhängig gebucht werden kann. Und auch der Büttel ist an zwei festen Terminen wieder im nächtlichen Schöningen unterwegs: 8. Mai und 9. Oktober, jeweils 21 Uhr.

Darüber hinaus gibt es eine geführte Elm-Wanderung mit Uwe Kretschmer. Beginnend am Waldelefanten geht es vorbei an Tonis Ruh und über das Karl-May-Tal. Termin ist der 18. Juli, 11 Uhr. Neben den öffentlichen Führungen ist nach wie vor die Vielzahl an Themen- und Kostümführungen buchbar. Das abwechslungsreiche Angebot findet man auf www.schoeningen.de/tourismus. Anfragen nimmt das Stadtmarketing (Anke Grundmann und Melanie Radecke) unter (0 53 52) 512-196 und -150 oder tourismus@schoeningen.de entgegen.