Feuerwehr Lehre – Ralf-Holger Niemann gibt sein Amt ab

Lehre. Lehres Gemeindebrandmeister Ralf-Holger Niemann hat am Donnerstag sein Amt niedergelegt.

Wie die Gemeinde mitteilte, habe er diese Entscheidung „aus persönlichen Gründen“ getroffen. Wie es für die Gemeindefeuerwehr weitergeht, solle in den nächsten Tagen entschieden werden.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und ich wünsche der Gemeindefeuerwehr weiterhin eine gute Hand“, teilte Ralf-Holger Niemann weiter mit. Gemeindebürgermeister Andreas Busch: „Ich bedauere diesen Schritt sehr, kann ihn nach einem langen, persönlichen Gespräch aber nachvollziehen“, sagte er.

In der nächsten Woche tage das Gemeindekommando der Feuerwehr, dessen Leitung in diesem Fall der Gemeindebürgermeister übernehme. Dann solle das weitere Vorgehen besprochen werden. „Wir werden auf jeden Fall versuchen, die Übergangszeit bis zu einer Neuwahl so kurz wie möglich zu halten“, betont Busch.

Eigentlich war Ralf-Holger Niemann noch bis 2022 gewählt. Als aktiver Feuerwehrmann wolle er der Gemeinde aber auf jeden Fall erhalten bleiben.