Jecken aufgepasst: Jubiläums-Umzug in Helmstedt

In den Rheinischen Hochburgen Köln, Mainz oder Düsseldorf müsste man niemandem sagen, was am Wochenende los ist: Fasching, Karneval, Mummenschanz. Dabei ist Helmstedt eifrig dabei, mit eigenen Veranstaltungen zu einer kleinen Fastnacht-Metropole zumindest in der Braunschweiger Region zu werden. Am...