Erste Gäste beziehen neue Tagespflege in Velpke

Der Bedarf an Pflegeplätzen ist enorm, und er wächst laufend. In dieser Sache ist sich Mark-Henry Spindler vom DRK-Kreisverband in Helmstedt sicher. Am Montagmorgen begrüßte er in Velpke die ersten Gäste der neuen Tagespflege in Velpke. 1,3 Millionen Euro hat der Kreisverband in die Einrichtung investiert. Der erste Gast an diesem Morgen war Willibald Sonderhoff. Ihm wurde die Ehre zuteil, das Band vor dem Eingang zu zerschneiden....