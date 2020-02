Camper erhalten in MarientalEhrungen

Ehrungen gab es auf der Jahresversammlung des Campingclubs „Elm-Lappwald“ im Clubheim in Mariental-Horst. Einen Blumenstrauß, eine Ehrennadel sowie eine Ehrenurkunde für 10-jährige Mitgliedschaft erhielten laut Mitteilung des Vereins Andreas und Britta Lehmann, Mariental, Uwe und Heide Stern, Berlin und Manuel Block aus Berlin (Ehrung wurde von der Schwester Sabrina Block in Empfang genommen). Ebenfalls für 10-jährige Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit Joachim und Gisela Müller aus Berlin geehrt.

Jürgen Müller erhielt ein Präsent für den besonderen Einsatz bei Planung und Umsetzung des Projektes Terrassenüberdachung.

Die Mitgliederzahl des Vereins ist leicht gesunken und beläuft sich nunmehr auf 53 Einheiten mit 98 Erwachsenen und 9 Kindern oder Jugendlichen.

Bei der Vorstandswahl ließ sich der gesamte Vorstand erneut für drei Jahre wählen. Der Vergnügungsausschuss wird durch Reinhard Schmidt aus Mariental-Horst verstärkt. Kassenprüfer für die kommenden drei Jahre wurde Andreas Lehmann, ebenfalls aus Mariental-Horst. Die Wahl des Wimpels für das 60. Helmstedter Grenzlandtreffen fiel auf den Entwurf von Jürgen Müller.

Für das kommende Jahr sind folgende Veranstaltungen in Planung: 20. bis 22 März Clubwochenende mit Sauerfleischessen, im April Beteiligung beim Osterfeuer in Mariental, 8. bis 10. Mai Muttertagswochenende in Mariental-Horst, 12. bis 14. Juni Sommerfest mit Platzkonzert in Mariental-Horst, im August Clubausfahrt nach Bad Griesbach, 10. bis 13. September Clubwochenende mit Schaschlikessen und Besuch des Motorcaravanclubs Yorkshire, 14. bis 18. Oktober Helmstedter Grenzlandtreffen mit besonderem Programm in Grasleben, 12. bis 15. November Bayerisches Wochenende mit Abcampen des LV Sachsen-Anhalt, 5. Dezember Weihnachtsfeier. red