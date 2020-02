Marie-Caroline Hammerer ist neue Chefärztin in Königslutter

Marie-Caroline Hammerer ist neue Chefärztin am Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter. Seit dem 1. Februar leitet sie zusammen mit Chefarzt Michael Winkler die Klinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin. Eine komfortable Doppellösung, die mit zwei Dingen zu tun habe, wie Winkler während eines Pressegesprächs am Montag in der Klinik erläutert.

Zum einen befinde sich die Klinik in einer Umbruchsituation, die mit einem erhöhten Arbeits- und Planungsaufwand einhergehe. Zum anderen gehe Winkler zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. „Somit findet ein fließender Übergang statt, und wir können den Ansprüchen gerecht werden“, verdeutlichte Michael Winkler.

Eine sehr gute Situation, stand für ihn fest. Und auch Geschäftsführer Thomas Zauritz zeigte sich erfreut, „dass wir einen guten Übergang hinbekommen“. Dies sei nicht nur gut für die Patienten sondern auch für die Mitarbeiter.