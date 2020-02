„Krönchen“ machen Lehrer Karnevals-Präsidenten sprachlos

So war es am Samstagabend: In der Börnekenhalle Lehre begann exakt um 19.11 Uhr die Prunksitzung des Vereins. Der befindet sich in seiner 15. Session. Und da sollte es eine besondere Sitzung werden. In vielen Teilen war das, was die Lehrscher Narren und ihre Freunde aus den Gastvereinen da auf die...