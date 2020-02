Rettungsschwimmer kämpfen in Helmstedt um Bezirks-Titel

Anfeuerungsrufe übertönten jegliche andere Geräusche in der Schwimmhalle des Helmstedter Juliusbads. Der DLRG-Bezirk Braunschweig trug hier am Samstag seine Rettungsschwimmer-Meisterschaften aus, und wer nicht im Wasser um die Plätze kämpfte, feuerte seine Team-Mitglieder lautstark von außen an....