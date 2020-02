Schüler und Lehrer reizen in Helmstedt alle Sinne

Die Vielseitigkeit der „Flying GaBös“ zeigte sich am Bunten Abend auch in ihrem Pyramidenprogramm.

Bad Helmstedt. Im Brunnentheater wird der Bunte Abend des Gymnasiums am Bötschenberg zur überwältigenden Fortsetzung von „GaBö and friends“.

Rund 170 Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Bötschenberg (GaBö) begeisterten ihr Publikum im Brunnentheater in Bad Helmstedt. In ihrer Paradedisziplin, dem Trampolinturnen, präsentierten die Schüler Höchstleistungen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die jüngsten der „Flying GaBös“ die „Kleinen Hüpfer“, zeigten nach temporeicher Musik ihre ersten Sprünge, die ebenso schnell wie die Musik waren. Die fortgeschrittenen Trampolinturner wirbelten mit mehrfachen Saltos und Schrauben durch die Luft. Das taten sie exakt zur Musik, und ein Raunen nach dem anderen ging durch das Publikum.

Die Vielseitigkeit der „Flyings“, wie sie sich gern nennen, zeigte sich auch in ihrem Pyramidenprogramm. Hand-to-hand Akrobatik in atemberaubender Höhe wurde begleitet von eleganten Turnerinnen. Anna Czapiewski und Ellaros Riechwald zeigten, was sie als Solistinnen auf dem Turnparcours leisten können. Mit großem Beifall zollte das Publikum diesen außergewöhnlichen Leistungen Respekt.

Große Anerkennung ernteten auch die Nachwuchsschauspieler, die ihre Grenzen übersprangen. Aber auch die Schüler und Schülerinnen um „Pyramus und Thisbe“ aus dem Shakespeare-Klassiker „Der Sommernachtstraum“ bekamen für die moderne Umsetzung stürmischen Applaus.

Die Chöre setzten ein musikalisches Zeichen. „Musik sein“ wurde wörtlich genommen. Ob das Remake von „Bella Ciao“ oder in Begleitung von Querflöte und Flügel, die Musiker des GaBö konnten sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen. Dem wollten sich die Lehrer gern anschließen, die mit ihrer Band rockige Oldies wie vertonte Lyrik auf die Bühne brachten. Drei Bespiele, wie man ein Freiheitsgedicht filmisch umsetzen kann, wurden auf die große Leinwand auf der Bühne projiziert. Die Kurzfilme sorgten für viel Gesprächsstoff in der Pause.

Tänzerisch hatten die Schüler auch Einiges zu bieten: Nach dem Hit von Felix Jaehn „So Close“ präsentierte sich die Tanz AG. Die Dance Aerobics lieferten sich ein Dance Battle zu lateinamerikanischen Rhythmen, und die Dancing GaBös entführten mit Disneys „Mulan“ in das Kaiserreich China.

Der TC Schöningen, mit dem das GaBö in Kooperation steht, sorgte mit seinem Team „Imagination“ für einen tänzerischen Höhepunkt. Die Tänzerinnen zeigten ihre Jazzdance-Choreographien „Nails, hair, hips, heels“ und „Cell Block Tango“, mit dem sie im Herbst auf der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Dresden vertreten waren. Auch Josephine Langenheim präsentierte ihre Solo-Wettkampfperformance „Endangered Species“.

Ebenso bunt beschlossen die tanzenden Lehrer den Abend. Mit einem Medley aus dem Disneyfilm „Frozen“ und dem Gangnam Style in Schwarzlichtoptik ernteten die Pädagogen tosenden Applaus.

Schulleiter Friedrich Jungenkrüger lobte das Zusammenspiel und große Engagement von Schülern, Lehrern und Eltern. red