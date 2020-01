Königslutter. Dreimal hat sich ein 19-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto überschlagen. Der Mann wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.

19-Jähriger in Königslutter bei Unfall schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Mittwoch, 7.30 Uhr auf der Landesstraße 644 zwischen Königslutter und Schickelsheim. Laut Mitteilung der Polizei befuhr ein 19-Jähriger aus Königslutter mit seinem Auto die L 644 aus Königslutter in Richtung Helmstedt. Etwa 400 Meter vor Schickelsheim kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier versuchte er, sein Auto wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Dabei schoss der Wagen über die Gegenfahrbahn auf den Acker, überschlug sich mehrfach und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Der VW Golf erlitt Totalschaden – die Polizei schätzt ihn auf 5000 Euro. red