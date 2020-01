Agentur für Arbeit Helmstedt baut Barrieren ab

Der Eingangsbereich der Agentur für Arbeit Helmstedt in Richtung Beendorfer Straße, der derzeit umgebaut wird.

Helmstedt. In der Agentur für Arbeit Helmstedt finden Umbauarbeiten für mehr Barrierefreiheit statt. Dies betrifft den Eingangs- und Empfangsbereich.

Eine Baustelle ist derzeit der Eingangs- und Empfangsbereich der Helmstedter Agentur für Arbeit am Magdeburger Tor. Seit Mitte Januar prägen Bauzäune und Minibagger das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. Ursache hierfür sind laut einer Mitteilung umfangreiche Umbaumaßnahmen, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Die voraussichtliche Bauzeit betrage mindestens acht Wochen.

„Wir wollen mit diesen Baumaßnahmen die Barrierefreiheit in unserem Gebäude für unsere Kundinnen und Kunden und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern. Wir freuen uns, dass dies jetzt umgesetzt wird und bitten unsere Kundinnen und Kunden für die entstehenden Unannehmlichkeiten während der Umbauarbeiten um Verständnis“, wird Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, in der Mitteilung zitiert.

Unter anderem wird der bestehende barrierefreie Zugangsweg zur Familienkasse, Richtung Magdeburger Tor, verändert. Bei diesem Eingang sei ein barrierefreier Zugang vom Parkplatz aus bereits möglich, allerdings nicht aus dem öffentlichen Raum, also vom Fußweg Magdeburger Tor beziehungsweise von der Bushaltestelle, kommend, da der Anstieg zu stark ist. Das wird jetzt angepasst.

Weiterhin werde auch der Eingang zur Agentur für Arbeit, Richtung Beendorfer Straße, barrierefrei gestaltet. So gebe es dann, mit dem Eingang des Jobcenters Helmstedt, insgesamt drei Möglichkeiten, das Gebäude barrierefrei zu betreten.

Verändert wird im Zuge der Bauarbeiten auch der Eingangsbereich in der Agentur für Arbeit. Er wird „kontrastreich und taktil“ gestaltet, wie es in der Mitteilung heißt. Neben Aufmerksamkeitsfeldern an den Glasscheiben gebe es nun auch Leitstreifen auf dem Boden, die sehbeeinträchtigten Menschen eine verbesserte Barrierefreiheit bieten.

In einem neu gestalteten Büro sorgen breitere Türen sowie entsprechende barrierefreie Türschilder dafür, dass Kunden barrierefrei mit den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit zusammenkommen können.

Im Zuge der Umbauarbeiten kommt es zu Einschränkungen bei den Zugangswegen. So erfolgt der Zugang zur Agentur für Arbeit in dieser Zeit über den Zugang zur Familienkasse, Magdeburger Tor. Ebenso gebe es Veränderungen bei den Briefkästen. Eine entsprechende Ausschilderung vor Ort ist vorhanden.

Weiterhin sind einige Parkbuchten gesperrt, um den Baufahrzeugen den benötigten Platz zu bieten, und auch Beeinträchtigungen durch Baulärm während der Öffnungszeiten können nicht ausgeschlossen werden. red