Straßenausbau-Beiträge – nun ein Streitthema in Helmstedt

Die Bürgerinitiative gegen Straßenausbaubeiträge (BI) in Velpke hat Landrat Gerhard Radeck einen offenen Brief geschrieben. Sie erhoffen sich Hilfe in ihren Bemühungen gegen drohende Gebührenbescheide für den Straßenausbau. Wie wird die Diskussion wohl in Helmstedt verlaufen?