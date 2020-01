Bei einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad wurden am Mittwochabend zwei Menschen verletzt.

Zwei Verletzte bei Unfall in Lehre – Autofahrer fällt negativ auf

Bei einem Unfall in der Gemeinde Lehre sind am frühen MIttwochabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr waren ein PKW und ein Motorrad an der Kreuzung zwischen der K33 und der L295, nahe der A39-Abfahrt Flechtorf, kollidiert.

Verkehrschaos – Feuerwehr regelte auch den Verkehr

Die Feuerwehr sicherte den Verkehr, leichtete die Einsatzstelle aus und betreute die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Da beim Eintreffen der Einsatzkräfte Verkehrschaos an der Einsatzstelle herrschte, regelte die Feuerwehr zunächst auch den Verkehr – in Sbsprache mit der Polizei.

Bei einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad wurden am Mittwochabend zwei Menschen verletzt. Foto: Feuerwehr Flechtorf

Ein Mann fiel besonders negativ auf, wie die Feuerwehr weiter berichtet. Er versuchte trotz Vollsperrung, über den Grünstreifen an der Einsatzstelle vorbeizukommen. Da aber Einsatzfahrzeuge im Weg standen, gelang dies nicht.

Mann versucht, an Vollsperrung über Einsatzstelle davonzufahren

Als ihn Feuerwehrleute zur Rede stellten, sagte er laut Feuerwehr sinngemäß, dass er es eilig habe, zu einem Vortrag nach Wolfsburg müsse und man die Fahrbahn ja mal freimachen könne. Die weitere Belehrung und Verwanrung übernahm die Anwesende Polizei, schreibt die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Flechtorf war mit 3 Fahrzeugen 1,5 Stunden im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug. red