Einbrecher klettern in Königslutter über Leiter auf Balkon

Zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch kam es am Freitagnachmittag im Bereich Klemenshang in Königslutter. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die Täter über eine Leiter auf einen Balkon, brachen auf diesem eine Tür auf und drangen so in das Haus ein. Die Unbekannten durchwühlten...