Fluchtwagen des Räubers von Grasleben wird untersucht

Nach einem Raubüberfall am Samstagabend auf einen Supermarkt in Grasleben (wir berichteten) wurde das aufgefundene Fluchtfahrzeug am Mittwoch in Helmstedt nach Spuren untersucht. Zeugen hatten den silber lackierten Opel Astra in Weferlingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ermittler stellten das Fahrzeug sicher und überführten den Kleinwagen nach Helmstedt.

Nach dem Überfall erreichten die Fahnder gerade zu dem Fluchtfahrzeug mehrere Hinweise. Den bisherigen Ermittlungen nach ließ sich der Räuber am Samstagabend unmittelbar vor Ladenschluss des NP-Marktes in dem Geschäft einschließen und bedrohte danach zwei Mitarbeiterinnen, die gerade mit der Zählung der Tageseinnahmenbeschäftigt waren.

Mit der Beute von mehreren tausend Euro Bargeld flüchtete der Räuber. Der schlanke und mit einer Sturmhaube maskierte Täter war etwa 1,85 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Bekleidet war der Gesuchte mit einer dunklen Jacke und einer Flecktarnhose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 entgegen. red