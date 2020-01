TSV Grasleben feiert Jahresabschluss mit 100 Teilnehmern

Grasleben. In der Lappwaldhalle in Grasleben können sich Kinder und Erwachsene zum Jahreswechsel beim Sport so richtig verausgaben.

Der TSV Grasleben hat wieder den Jahresabschluss gefeiert, und rund 100 Besucher waren dabei. Bereits 15 Minuten nach Eröffnung sei die Halle gefüllt gewesen mit fröhlich tobenden Kindern, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Die Eltern der Kleinsten waren mit einem wachsamen Auge stets an ihrer Seite, denn der aufgebaute Abenteuer-Parcours war wieder mit einigen klettertechnischen Herausforderungen bestückt. Familie Nothdurft hatte mit nahezu allen in der Halle verfügbaren Turngeräten diesen fantasievollen Parcours aufgebaut. Die von der Gemeinde Grasleben bereitgestellte Hüpfburg sei ebenfalls gut besucht gewesen. Parallel wurde auf getrennten Spielfeldern Fußball gekickt und Unihockey/Floorball gespielt.

Am Abend war das bunte Treiben fast schlagartig vorbei. Nun wurden Badminton-Courts und Tischtennisplatten aufgebaut, die sogleich von Kindern und Erwachsenen in Beschlag genommen wurden. Erst nach 21 Uhr wurde es langsam still in der Lappwaldhalle.

„Der Rahmen der Veranstaltung ist jedes Jahr gleich, und er wird immer wieder aufs Neue angenommen“, sagte der Vorsitzende des TSV, Dirk Jaeger, „die Kinder sehnen sich nach den besinnlichen Weihnachtstagen nach Bewegung. Zur Stoßzeit waren zirka 100 Menschen in der Halle.“ Im Namen des Vorstandes bedankte sich der Vorsitzende bei der Gemeinde Grasleben für die Bereitstellung der Hüpfburg. Seit Jahren trete die Familie Nothdurft bei Vorbereitung und Ausrichtung der Veranstaltung geschlossen an, und auch Karl-Heinz Stempel, Dominique Mally sowie Heiko Osteroth seien immer mit dabei. „Allen fleißigen Helfen ein herzliches Dankeschön“, so Jäger. red