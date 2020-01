2020 gibt es wieder großes Kino in Helmstedt

Julia Bache-Wiig (links) als Anne Myrdal und Liv Ullmann als Ase Evensen in einer Szene des Kinofilms „Zwei Leben". Das Drama ist 2013 in die deutschen Kinos gekommen.

Die Helmstedter Universitätstage setzen ihre Reihe „Uni-Kino“ in diesem Jahr fort – erneut in Kooperation mit den Betreibern des Roxy-Kinos in Helmstedt, Harald Pape und Matthias Torkler. Der Beirat der Universitätstage hat das Programm bei seiner Sitzung Mitte Dezember abgesegnet. Beiratsmitglieder übernehmen wie gewohnt die Moderation der Kinoabende, zu denen interessante Gesprächsgäste eingeladen werden. Im Anschluss an die einzelnen Vorführungen kann das Publikum mit diesen Gästen diskutieren.

Neu ist in diesem Jahr die Terminwahl. Um eine Konkurrenz mit anderen Veranstaltungen zu vermeiden, wird vom bisher üblichen Mittwoch auf den Montag gewechselt. Beginn ist stets um 18 Uhr.

Den Auftakt der sommerlichen Filmreihe, die jeweils auf die Universitätstage im September einstimmen soll, macht am 8. Juni das deutsch-norwegische Drama „Zwei Leben“ aus dem Jahr 2012 mit Liv Ullmann in der Hauptrolle. Der Film von Regisseur Georg Maas wurde als deutscher Beitrag für den Oscar in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ eingereicht, er wurde jedoch nicht berücksichtigt. Er handelt von Geschehnissen und familiären Verstrickungen nach dem Mauerfall in der DDR, die zurückreichen in die Zeit der deutschen Besetzung Norwegens während des Zweiten Weltkriegs.

Zum Angebot des Uni-Kinos gehören stets auch Filme aus DDR-Produktion, zur Verfügung gestellt von der DEFA-Stiftung in Berlin. Am 6. Juli wird im Roxy-Kino „Der Aufenthalt“ zu sehen sein, ein DEFA-Film von 1983 unter der Regie des 2006 verstorbenen Frank Beyer. Er basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Hermann Kant. Der Schriftsteller verarbeitet darin seine Erlebnisse in der polnischen Kriegsgefangenschaft in den Jahren von 1945 bis 1949, die er in einem Arbeitslager in Warschau verbrachte.

Die Wende-Komödie „Stankowskis Millionen“ von 2011 bildet am 3. August den Abschluss der Reihe. Der Film nach dem Drehbuch von Thomas Brussig handelt von der Treuhand und ihrem Geschäftsgebaren in Ostdeutschland zu Beginn der 90er Jahre.