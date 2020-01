Großeinsatz: Graslebens Feuerwehr muss auf Feier verzichten

Die Menschen im Landkreis Helmstedt haben in freudiger Erwartung den Wechsel ins dritte Jahrzehnt des dritten Jahrtausends begangen. Gefeiert wurde viel – ob in Restaurants, bei organisierten Silvesterpartys in Vereinsheimen oder zu Mitternacht einfach auf der Straße. Für einige Bürger aber fiel die Feier aus, weil die Pflicht rief. So wurde die Feuerwehr in Grasleben gegen 22.40 Uhr zu einem Großeinsatz ins benachbarte Weferlingen im...