Jahresrückblick: Das war im Jahr 2019 im Kreis Helmstedt los

So sah 2019 in Helmstedt aus.

Das Jahr 2019 bot bei einem der wichtigsten Themen eine wahre Achterbahnfahrt: Helmstedt wartet weiterhin auf die Fördermillionen – Ausgang ungewiss, denn das Strukturstärkungsgesetz zur Förderung des Strukturwandels in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen lässt auf sich warten.

Auch in sehr viel kleinerem Maßstab gibt es weiter Unklarheit: Sack oder Tonne? Es gibt einen Richtungsstreit um die Entsorgun g, der Landkreis hält bis Ende 2023 an Gelben Säcken als Standard fest. Doch es gibt auch gute Entwicklungen: Der Glasfaser-Ausbau ist angelaufen, bis 2025 soll im ganzen Landkreis schnelles Internet verfügbar sein.

Königslutter will sein Einzelhandelskonzept weiterschreiben und der Amtsgarten wird sich weiterentwickeln . Weiter geht es auch im Rathaus: Alexander Hoppe wurde als Bürgermeister von Königslutter wiedergewählt . Die Samtgemeinde Nord-Elm bereitet unterdessen ihr 50-Jähriges Jubiläum vor , das 2020 gefeiert werden soll.

Wo in Königslutter Beständigkeit herrscht, gab es in Schöningen einen Wechsel: Malte Schneider ist neuer Bürgermeister . In Flechtorf entstehen neue Arbeitsplätze und in Velpke gehen die Bürger gegen die Straßenausbaubeiträge auf die Straße .

Was war, was wird in sportlicher Hinsicht im Kreis Helmstedt? Der Kreissportbund steht vor einem bedeutsamen Jahr , es steht ein Jubiläum ins Haus und eine wichtige Förderung. Sportlich sorgten der TV Bornum und der FSV Schöningen für Furore .

Das Jahr 2019 im Kreis Helmstedt – die Chronik

1. Januar: Friedlicher Jahreswechsel

Immer zum Jahreswechsel kommt Bewegung in den Lappwald: Der Helmstedter Lauftreff sowie an anderer Stelle auch der TSV Barmke laden zum Freizeitsport in der freien Natur ein. Zig Sportbegeisterte nehmen das Angebot gern wahr. Ansonsten bleibt es weitgehend ruhig: In der Silvesternacht gibt es keine besonderen Vorkommnisse.

4. Februar: Polizei Helmstedt bekommt neue Chefin

Das Kommissariat Helmstedt erlebt einen Generationswechsel. Vorgängerin Heike Heil wird Kripo-Chefin in Wolfsburg. Neue Leiterin der Helmstedter Dienststelle ist Kriminaloberrätin Imke Krysta (38). Sie war vorher für die Kriminalitätsbekämpfung verantwortlich und bleibt auch in Helmstedt dem Leitungsteam der übergeordneten Dienststelle in Wolfsburg erhalten.

13. März: Kreistag lässt Umzug des GaBö prüfen

Mit einer Mehrheit von 20 zu 18 Stimmen erteilt der Kreistag der Verwaltung den Auftrag erteilt, den Planungsprozess für einen Umzug des Helmstedter Gymnasiums am Bötschenberg nach Königslutter in Gang zu setzen . Ergebnisse dieser Prüfung liegen aber bis Jahresende nicht vor.

22. März: Kinder entwerfen ihre rosa Traumkirche

Die Kinderkirche in Velpke. Foto: Erik Beyen

Ginge es nach dem Willen Velpker Kinder, dann würde die St.-Andreas-Kirche künftig ganz in pink gehalten sein, wäre mit Sofas, Spielecken, Schlafzimmer und Rutsche ausgestattet. Die tatsächliche Sanierung gestaltet sich am Ende doch etwas anders.

1. April: Kurzer Prozess – Brandstifter verurteilt

Ein Verhandlungstag reicht aus, um den Brandstifter zu verurteilen, der über mehrere Monate Angst und Schrecken im Kleingartenverein Driebenberg in Königslutter verbreitet hat. Der 41 Jahre alte Mann aus Königslutter wird vor dem Amtsgericht schuldig gesprochen, in neun Fällen die Schuppen von Gartenlauben angezündet zu haben. Das Urteil: zwei Jahre und sechs Monate Haft beziehungsweise Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für einen angeordneten Alkoholentzug.

26. April: Ein Spielplatz der Superlative

Die Zahlen sprechen für sich: 15 Spielgeräte und ein Bolzplatz, verteilt auf einer beinahe 3000 Quadratmeter großen Fläche. Inklusive Fördermitteln werden für diesen neuen Spielplatz in Warberg 550.000 Euro investiert. Ob große Schaukel, Bodentrampolin, Kletterturm oder Tischtennis-Platte – für jedes Alter ist etwas dabei.

30. Mai: Familientag statt Himmelfahrt-Sause

Es muss nicht immer die sinnentleerte Sause sein. Statt der zu Himmelfahrt üblichen Gelage setzt der Emmerstedter Sportverein auf die Familie und organisieren eine Dorfrallye. 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilen sich in 20 Gruppen auf und marschieren los zu den Rätsel-, Spiel- und Spaß-Stationen, die Mitglieder von neun Emmerstedter Vereinen verteilt im Ort vorbereitet haben. Weil es für die Sieger einen Wanderpokal gibt, ist eine Wiederholung der Aktion im nächsten Jahr schon ausgemachte Sache.

22. Juni: Chor gibt auf, weil der Nachwuchs fehlt

Der Chor Groß Brunsrode in der Brunsroder Kirche Foto. Foto: LARS LANDMANN / Regios24

Das kulturelle Leben der Ortschaften Groß und Klein Brunsrode sowie der Gemeinde Lehre insgesamt ist um eine Facette ärmer. Denn der gemischte Chor Brunsrode gibt wegen Personalmangels sein Abschiedskonzert. Das Ende der 30-jährigen Ära des Chores, der zu seiner Blütezeit 44 Sänger in seinen Reihen hatte, wird eine tränenreiche Angelegenheit.

11. Juli: Jury ist überzeugt: Räbke hat Zukunft

Beim Bundesfinale des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ wird Räbke mit Silber prämiert. Damit platziert sich die Nord-Elm-Gemeinde zusammen mit 14 weiteren Dörfern im Mittelfeld. Die Nord-Elm-Gemeinde schafft es als erstes Dorf aus dem Landkreis Helmstedt überhaupt bis in den Bundeswettbewerb. Mit der Silber-Auszeichnung einher geht ein Preisgeld von 10.000 Euro.

11. Juli: Open-Air-Konzerte haben Konjunktur

Zum zweiten Aerie-Festival in Querenhorst strömen 900 Rockfans. Sie genießen zwölf Stunden Musik, dargeboten von elf Bands. „Helmstedt macht Musik“ heißt am 27. Juli ein weiteres Veranstaltungsformat. Im Waldbad Birkerteich treten zehn Bands vor 600 Besuchern auf.

27. August: Feuerwehr-Konzept am Heeseberg

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmt der Samtgemeinderat der Umsetzung des neu entwickelten Feuerwehrkonzeptes zu. Es sieht vier Standorte vor, um den Bedarf von Brandschutz und Hilfeleistung in der Samtgemeinde sicherzustellen: in Ingeleben, Jerxheim, Söllingen und Watenstedt.

31. August: Badesaison endet mit einer Schaum-Party

Es ist schon zur Tradition geworden, dass die kommunalen Freibadbetreiber in Kooperation mit Fördervereinen das Ende einer erfolgreichen Saison feiern. Schließlich bescherte der warme Sommer allen Bädern hohe Besucherzahlen. Im Freibad Grasleben zum Beispiel waren es 22.100 Badegäste. Zur abschließenden Schaumparty kommen 1800.

19. September: Helmstedter des Jahres

Unsere Zeitungsleser wählen Leon Golus aus Offleben zum „Helmstedter des Jahres“ , weil der junge Rettungsschwimmer der DLRG bei seinem Dienst im Waldbad Birkerteich – in voller Montur – einen Nichtschwimmer vor dem Ertrinken bewahrt hat. Gewinner sind alle zehn Kandidaten, die sich ehrenamtlich auf ganz unterschiedliche Weise fürs Gemeinwohl einsetzen.

26. September: Feuer in Kellern mehrerer Häuser

Bei drei Kellerbränden in Mietshäusern in der Innenstadt muss die Feuerwehr 19 Menschen retten. Drei Bewohner der betroffenen Gebäude werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt. Die Polizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung aus. Zwei Monate später wird ein Kellerbrand an der Conringstraße gelegt. 15 Bewohner entgehen einer Katastrophe.

17. Oktober: Heeseberger CDU eröffnet Wahlkampf

Die CDU in der Samtgemeinde Heeseberg eröffnet den Kommunalwahlkampf für 2021: Der Jerxheimer Philipp Ralphs (CDU) gibt bekannt, dass er für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters kandidieren werde. Wenige Tage später erklärt auch Amtsinhaber Martin Hartmann (parteilos), dass er sich 2021 erneut für das Amt des Verwaltungs-Chefs zur Wahl stellen werde.

16. November: Schüsse auf Geflüchtete

Von einem Balkon aus zielt eine Gruppe Betrunkener mit Leuchtmunition auf eine Flüchtlingsfamilie und zwei helfende Passanten. Beim rechtsradikal motivierten Angriff wird niemand verletzt. Tage später ruft ein Aktionsbündnis spontan zu einer Versammlung in der Innenstadt auf. Rund 200 Teilnehmer machen dabei klar: „Hass und Hetze haben in Schöningen keinen Platz.“

29. November: Ganoven sprengen Geldautomaten

Der völlig zerstörte Geldautomat hing nach der Sprengung schief aus der Wand, immer noch verbunden mit der Verankerung. Foto: Polizei Helmstedt

Bei einem Einbruch in die Selbstbedienungsstelle der Braunschweigischen Landessparkasse in Helmstedt erbeuten unbekannte Täter einen sechsstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Ganoven sprengen den Geldautomaten des SB-Centers mit Hilfe von Gas, der laute Knall ist in der gesamten Piepenbrink-Siedlung zu hören.

4. Dezember: Digitaler Ackerbau in Schickelsheim

Es ist ein bundesweit einmaliges Projekt, das seine Arbeit in Schickelsheim aufnimmt. Die Domäne wird ein Praxislabor für digitalen Ackerbau und soll in weiteren Schritten zum Schulungszentrum sowie zum Start-up-Campus ausgebaut werden.