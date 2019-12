Künstler bieten in Helmstedt Schauprogramm der Extra-Klasse

Travestie, Brunnentheater und die Region Helmstedt passen doch irgendwie zueinander. Denn bereits seit Jahrzehnten wird am 2. Weihnachtsfeiertag eine Travestieschau auf der Bühne des Brunnentheaters in Bad Helmstedt präsentiert. Bereits zu Zeiten vor der Grenzöffnung und Wiedervereinigung startete das berühmte Chez Nous mit dem Stammsitz in Berlin seine alljährliche Tournee durch die Bundesrepublik im Brunnentheater. Das...