Pfefferspray löst Feuerwehreinsatz in Helmstedt aus

In Helmstedt stellte sich am Donnerstagmorgen ein Feuerwehreinsatz aufgrund eines Gasgeruchs als Fehlalarm heraus. Wie die Feuerwehr mitteilt, war sie gegen 5.24 Uhr zu einem Einsatz in einem Lokal am Markt gerufen worden.

Feuerwehr holt Polizei zur Verstärkung

Die Anrufer haben einen beißenden Geruch gemeldet – dieser stellte sich vor Ort allerdings als Pfefferspray heraus, teilt die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte riefen dennoch zur Verstärkung die Polizei, da es zu Streitigkeiten zwischen den 30 bis 40 Personen kam, die sich vor der Tür gesammelt hatten.

Rettungsdienst untersuchte einige Personen

Der Rettungsdienst habe einige Personen untersucht, ins Krankenhaus habe aber niemand gemusst.

Nach rund 30 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen und die Einsatzstelle sei der Polizei übergeben worden.