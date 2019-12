Täter zerstören in Jerxheim Auto-Heckscheibe und Außenspiegel

Unbekannte haben am Freitag zwischen 5 und 13.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Feuerstraße in Jerxheim beschädigt. Beide PKW parkten laut Polizei auf einem Parkplatz des Seniorenheims „Haus am Heeseberg“. Im genannten Zeitraum zerstörten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Audi Q3. Im weiteren Verlauf beschädigten sie den Außenspiegel eines zweiten abgestellten Fahrzeugs. Der Gesamtschaden dürfte bei gut 1000 Euro liegen. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die Hinweise zum Vandalismus geben können. Es ist nicht auszuschließen, dass Bewohner des Seniorenheims die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Schöningen entgegen unter (05352) 951050.

