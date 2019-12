120 Gäste feiern witzig-süffige Weihnachtsparty in Helmstedt

Mit einer so großen Resonanz hatte Henry Walter nicht gerechnet. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Brunnentheater. Seit 2017 unterstützen dessen Mitglieder die Stadt Helmstedt in Sachen Brunnentheater. Am Samstag hatte der Verein zu einer besonderen Weihnachtsfeier in das Café des Theaters...