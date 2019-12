414 Päckchen aus Helmstedt für „Weihnachten im Schuhkarton“

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren und sind für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im Einsatz, um bedürftigen Kindern in Osteuropa eine Freude zu bereiten. So konnten vom 15. Oktober bis 15. November an mehreren Stellen im Landkreis mit Geschenken gefüllte Schuhkartons abgegeben werden. Im Sammelpunkt St. Thomas in Helmstedt kamen diesmal 414 Päckchen zusammen, wie Rosemarie Winkler nun mitteilt. Mit ihren...