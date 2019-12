Klärschlammverbrennung: Spatenstich für Januar geplant

Über den Projektstand der Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage am Standort Buschhaus informierte Rüdiger Bösing am Donnerstagnachmittag in Schöningen im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung. „Wir erwarten in diesen Tagen die Betriebsgenehmigung“, erklärte der Kaufmännische Geschäftsführer...