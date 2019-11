Schöninger Kinder sehen, wie ein Weihnachtself entsteht

Was ist Weihnachten und wie sieht es aus?, fragte Ylva Jangsell vom Theater Tüte aus Hannover und schaute in die erwartungsvoll glänzenden Augen der rund 100 Kindergartenkinder, die sich an diesem Morgen im Herzoginnensaal des Schöninger Schlosses zum Mitmach-Theaterstück „Glöckchen oder Trompete“ eingefunden hatten. Jene wussten nicht nur Antworten auf die vielen Fragen, sondern unterstützten die gebürtige Schwedin fleißig auch noch...