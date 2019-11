Esbeck bekommt neues Feuerwehrfahrzeug

Zu einer letzten Sitzung im Jahr 2019 kam der Ortsrat Esbeck am Mittwochabend noch einmal im Dorfgemeinschaftshaus „Esbecker Dorftreff“ zusammen. Vor der Ratssitzung am Donnerstag in Schöningen hieß es für diesen nämlich noch eine Empfehlung zum Haushalt 2020 abzugeben. Und jene fiel einstimmig aus. Wobei eine Nachricht, die Schöningens Bürgermeister Henry Bäsecke im Gepäck hatte, die Mitglieder des Ortsrates besonders erfreute: Die...