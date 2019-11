Elm-Lappwald-Messe: Veranstalter steht in den Startlöchern

Im kommenden Frühjahr soll es wieder eine „Elm-Lappwald Messe“ geben. Sie wird vermutlich zum letzten Mal im Gewerbegebiet „Zur Neuen Breite Nord“ in Helmstedt stattfinden, sofern das bisher als Messeplatz genutzte Areal – wie von der Stadt Helmstedt beabsichtigt – danach verkauft wird. Die Gewerbeschau, die im Jahr 1983 in Helmstedt am Maschweg Premiere hatte, dort dann zunächst im Drei-Jahres-Rhythmus stattfand und später auf die...