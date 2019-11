Wenn das organisierte Grauen in Helmstedt Einzug hält...

Der Helmstedter Autor Jan Büchsenschuß präsentiert am Freitag, 29. November, ab 19.30 Uhr in der Helmstedter Stadtbücherei, Stobenstraße 31, seinen neuen Thriller „Scharlachrote Zeiten“ – mit viel Lokalkolorit, Ironie und sanfter Bösartigkeit gegenüber seiner Heimatstadt, wie es in der Mitteilung heißt.

„Das organisierte Grauen zieht in die niedersächsische Kleinstadt an der A2 zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Das kleine Kappenstadt gerät in das Auge des Orkans aus Verbrechen, Gewalt und Grausamkeit. Kappenstadt ist Helmstedt und Helmstedt ist Kappenstadt. Es wird gelesen und mit den Wölfen geheult“, wird Büchsenschuß in der Mitteilung zitiert. Der Eintritt zu der Lesung ist frei.