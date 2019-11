Graue Busse – bewegende Doku in Helmstedts Berufsschulen

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) des Helmstedter Landkreises ist zurzeit eine Ausstellung zu sehen, die die Verbrechen der Nationalsozialisten und ihre Mordmaschinerie in den Konzentrationslagern thematisiert. Sie läuft unter dem Titel „Grauer Bus“. Dabei handelt es sich um ein zweiteiliges Denkmal, das im Jahr 2006 für die Opfer der Krankenmorde der nationalsozialistischen „Aktion T 4“ (so genannte „Euthanasie“) im Zentrum für...