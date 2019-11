Obergrenzen für Wasserkosten im Schöninger Elmstadion

Durch die heißen Sommer ist der Wasserverbrauch im Elmstadion von 889 Kubikmeter in 2014 (1726 Euro) auf 4941 (8193 Euro) in 2018 gestiegen. Ein Grund dafür sei die regelmäßige Bewässerung der Sportplätze, die jedoch der Sicherung des kommunalen Anlagevermögens diene, wie Thomas Hoffman in der...