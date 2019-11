Einbrecher stehlen Schmuck in Helmstedt

Mit mehreren Schmuckstücken flüchteten am frühen Mittwochabend unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Helmstedt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fernster in das Einfamilienhaus am Birkenweg eingestiegen waren und danach sämtliche Zimmer durchsucht hatten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Tat habe sich zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ereignet, als die Bewohner nicht zu Hause waren, so ein Beamter. Damit stehe fest, dass die Einbrecher die früh einsetzende Dunkelheit für ihre Zwecke ausgenutzt haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Helmstedt, Telefon (05351) 5210. red

