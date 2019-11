Autofahrer kommt bei Lelm von der Straße ab

Einen schweren Unfall gab es am Mittwochabend zwischen Lelm und Langeleben.

Schwer verletzt wurde am Mittwochabend, 17.45 Uhr, ein 25 Jahre alter Golf-Fahrer aus Helmstedt bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 10 zwischen Langeleben und Lelm bei Königslutter. Sein 26-jähriger Beifahrer aus Helmstedt erlitt laut Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen.

Den Ermittlungen nach war der 25-Jährige in einer Rechtskurve in Richtung Lelm unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn wegen zu hohen Tempos ins Schleudern geriet. Danach verlor der Helmstedter die Kontrolle über seinen Pkw und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Golf und blieb schließlich im Straßengraben auf dem Fahrzeugdach liegen.

Während die Schürfwunden des Beifahrers lediglich an der Unfallstelle medizinisch versorgt werden mussten, brachten Rettungssanitäter den Fahrer zur weiteren Behandlung ins Helmstedter Klinikum. An dem Golf entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. red