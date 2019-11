Warberg eröffnet Debatte um Straßenausbau-Beiträge

Als eine von drei Gemeinden in der Samtgemeinde Nord-Elm verfügt Warberg über eine Satzung für Straßenausbaubeiträge. Auch in Süpplingen und Süpplingenburg gibt müssen Anwohner bei Straßensanierungen anteilig zahlen, in Frellstedt, Räbke und Wolsdorf hingegen nicht. Die Entscheidung darüber liegt...