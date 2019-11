Stall im Helmstedter Brunnental als Infostelle für Touristen

Der Stall wird eine Anlaufstelle für Spaziergänger, Wanderer, Naturliebhaber, Kindergärten und Schulklassen. Er soll als Naturbeobachtungspunkt dienen. „Das Gebäude war abgängig und wir mussten uns entscheiden, was damit geschehen soll“, erzählt Revierförster Burkhard Röker von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Pläne für einen Umbau des leerstehenden und immer wieder durch Vandalismus beschädigten Stallgebäudes habe es schon länger gegeben. Im Sommer schließlich sei es geglückt, Fördermittel aus dem Leader-Projekt für das Grüne Band zu erhalten, so Röker.

Die touristische Entwicklung am Standort Mesekenheide geht unter anderem zurück auf Aktionen und Pläne der mittlerweile aufgelösten Lokalen Agenda-21-Gruppe aus Helmstedt, die vor einigen Jahren zum Beispiel eine historische Sitzgruppe gegenüber von der alten Försterei mit Unterstützung durch den Landkreis und den Naturpark Elm-Lappwald wiederhergerichtet hat. Als ehrenamtliche Kräfte setzen sich Viola und Christian Vorbrod sowie Thomas Kempernolte in der Nachfolge dieser Bürgerbemühungen für eine touristische Erschließung des Naturparks ein (wir berichteten mehrfach).

„Um die verbliebene Gebäudesubstanz zu sichern, wird derzeit das Dach des Stalls neu eingedeckt“, berichtet Burkhard Röker. Das Fachwerk werde noch ertüchtigt. Später werde eine Treppe eingebaut, die auf den Dachboden führt. Der sanierte Pferdestall werde wie eine jederzeit begehbare Schutzhütte funktionieren, sagte Röker. „Das Gebäude wird also weder mit Strom noch mit Wasser versorgt.“ Im März 2020 könnte es nach jetzigem Planungsstand zu einer Eröffnung der Infostelle kommen. Die Maßnahmen am Gebäude werde man hoffentlich bis Weihnachten abschließen können. „Wir möchten danach auch noch das Außengelände herrichten“, kündigte Röker an. In der Infostelle werde es eine Reihe von Schautafeln geben.

Über die Leader-Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ konnten laut Röker 40.000 Euro eingeworben werden für die Verbesserung der touristischen Infrastruktur an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz als Waldbesitzer und Eigentümer des alten Försterei-Stalls stelle bis zu 15.000 Euro zur Verfügung. „So viel hätte uns ein Abriss auch gekostet“, erläuterte Revierförster Röker.

Die Infostelle im Pferdestall liegt am Naturerlebnispfad Mesekenheide, der auf dem Parkplatz am Clarabadteich im Brunnental beginnt. Er ist zwei Kilometer lang. Eine Wegbeschreibung finden Interessenten unter www.elm-freizeit.de.

Die Försterei Mesekenheide hat 1969 den Betrieb eingestellt. Der Ort mitten im Wald hatte wegen der Nähe zur Grenze eine besondere Bedeutung zu Zeiten des Eisernen Vorhangs.