Unruhige Nacht für die Feuerwehr Helmstedt

Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Samstag mehrere Einsätze, darunter eine brennende Gartenlaube in Offleben.

Helmstedt. Vier Einsätze hatten die Feuerwehren in Helmstedt allein in der Nacht zu Freitag – darunter eine brennende Gartenlaube.

Zu gleich vier Einsätzen in dieser Nacht mussten Teile der Feuerwehren aus der Stadt Helmstedt in der Nacht zu Samstag ausrücken.

Unfall auf B244 Richtung Mariental – Fahrer eingeschlossen

Um 01:22 Uhr wurde der Rüstzug Helmstedt zu einem Verkehrsunfall auf die B244 Richtung Mariental alarmiert. Gemeldet wurde ein verunfallter PKW, welcher mit der Leitplanke kollidierte und eine Person im Fahrzeug eingeschlossen (nicht eingeklemmt) war. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, es wurde mittels technischen Gerät eine Öffnung geschaffen und eine Person dem Rettungsdienst übergeben.

Gartenlaube in Offleben brennt in voller Ausdehnung

Die Feuerwehr hatte in der Nacht zu Samstag mehrere Einsätze, darunter eine brennende Gartenlaube in Offleben. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Um 05:10 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Offleben, Büddenstedt und Reinsdorf-Hohnsleben sowie der Löschzug Helmstedt zu einer brennenden Gartenlaube nach Offleben in die Siedlung Süd alarmiert. Vor Ort brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung sowie zur anschließenden Suche nach Glutnestern eingesetzt.

Rauchmelder löst aus – Brandgeruch in Cintinstraße in Helmstedt

Wenige Minuten später, um 05:22 Uhr, wurde der Löschzug Helmstedt nochmals alarmiert. Gemeldet wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder sowie Brandgeruch in der Continstraße. Vor Ort musste eine Tür gewaltsam geöffnet werden um Zugang zur Wohnung zu erhalten. Es stellte sich anschließend heraus, dass ein technischer Defekt an einem Herd die Ursache war. Das Gebäude wurde anschließend belüftet. Da noch Einsatzkräfte in Offleben gebunden waren, wurde der Löschzug Schöningen automatisch mit alarmiert, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

Essen in Alten- und Pflegeheim angebrannt

Um 07:50 Uhr wurde der Löschzug Helmstedt mit den Ortsfeuerwehren Emmerstedt und Barmke zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein Alten- und Pflegeheim am Juliusplatz alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen die Ursache war. Das Gebäude wurde belüftet. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig. eng