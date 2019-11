Aus dem alten Glentorfer Gutshaus wird ein Gästehaus

In das alte Gutshaus der Familie von Veltheim in Glentorf zieht nun wieder neues Leben ein. „Nach dem Tod unserer Eltern mussten wir uns über die künftige Nutzung des Gutshauses Gedanken machen. Klar war allerdings stets, dass wir den Familienbesitz nicht verkaufen werden", erläuterte Nikolaus von Veltheim, der gemeinsam mit seinen Brüdern Friedrich und Helge seine Kindheit im Gutshaus verbracht hatte, am Freitag im Rahmen einer...