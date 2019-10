Harwestüstern – was den Schöninger Herbstmarkt auszeichnet

Am Tag davor hätte die Veranstaltung in Schöningen noch „Sommer in der City“ heißen können. Rechtzeitig zum Harwestüstern am Sonntag aber schlug das Wetter um, und die Temperaturen purzelten auf 12 Grad. Das war auch gut so. Bei etwas Dunst und kühler Witterung kommt halt mehr Herbststimmung auf....