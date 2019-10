Helmstedt: gefährliche Medikamenten aus Tierarztpraxis gestohlen

Vor gefährlichen Medikamenten in einem gestohlenen Tresor hat die Polizei in Helmstedt gewarnt. „Den Ermittlungen nach handelt es sich zum Teil um Präparate, die in der Tiermedizin zum Einschläfern eingesetzt werden“, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Bei nicht sachgemäßer Anwendung bestehe für Menschen Lebensgefahr.

Tresor abtransportiert

Der Tresor war nach bisherigem Stand in der Nacht zum 6. Oktober aus einer Tierarztpraxis in der Helmstedter Innenstadt gestohlen worden. Die Täter hatten dabei ein Fenster der Praxis gewaltsam aufgebrochen und den Tresor unbemerkt abtransportiert.