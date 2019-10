Um Gefahr zu vermeiden: Polizei Helmstedt erschießt Hirtenhund

Die Helmstedter Polizei hat am Sonntagnachmittag am Stadtrand von Helmstedt einen freilaufenden anatolischer Hirtenhund erschossen (Symbolbild).

Die Helmstedter Polizei hat am Sonntagnachmittag am Stadtrand von Helmstedt einen freilaufenden anatolischer Hirtenhund erschossen – „aus Gefahren abwehrenden Gründen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Hirtenhund um kurz nach Mitternacht zum ersten Mal gesichtet

Demnach hat der der etwa 80 Zentimeter große und rund 50 Kilogramm schwere Kangal am Sonntag mehrfach den Straßenverkehr gefährdet. Zunächst beobachtete ein Autofahrer den Hirtenhund gegen 0.20 Uhr in der Weimarer Straße in Helmstedt und verständigte die Polizei. In der Notrufmeldung hieß es der “Hirtenhund sei abgemagert und habe eine Leine hinter sich hergezogen“.

Polizei tötet Hund mit mehreren Schüssen

Weitere Helmstedter meldeten den herrenlosen Hund. Erst um 14.11 Uhr – nachdem der Hund laut Polizei zum zweiten Mal den Straßenverkehr auf der B1 gefährdet hatte – gelang es der Besatzung eines Streifenwagens, das Tier bis zum Elzweg zu verfolgen. Von dort lief der Hund über ein Feld in Richtung Bahnlinie Helmstedt-Braunschweig. „Da eine Gefährdung des Bahnverkehrs unmittelbar bevorstand, wurde das Tier auf einer Bahnböschung letztendlich um 15.30 Uhr mit mehreren Schüssen getötet“, teilt die Polizei mit.

Kangal möglicherweise an der A2 ausgesetzt

Bis Sonntagabend hatte sich bei der Polizei kein Hundehalter gemeldet, der sein Tier vermisst. Die Beamten schließen deshalb nicht aus, dass der Kangal an der A2 in Höhe Anschlussstelle Lappwald ausgesetzt wurde.