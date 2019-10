Wendhausen hat jetzt eine Flüssiggas-Tankstelle

Direkt an der Autobahn A2, der wichtigsten Ost-West-Verbindung Deutschlands, hat die Shell AG am Freitag auf dem Wendhausener Autohof die erste Lkw-Tankstelle für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Niedersachsen eingeweiht. Mit LNG – Liquefied Natural Gas – betriebene Lkw stoßen bis zu 20 Prozent weniger Kohlendioxid und bis zu 90 Prozent weniger sonstige Feinstaubpartikel aus als Diesel-Lkw. „Wir stehen national und global vor großen...