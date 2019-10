Bahrdorfer Schäferbrücke soll im November repariert werden

Noch in diesem Jahr könnten die Reparaturarbeiten an der durch zwei Unfälle schwer beschädigten Schäferbrücke über die Lapau bei Bahrdorf (Landesstraße 647) abgeschlossen sein. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel auf Anfrage unserer Zeitung mit. Demnach sollen...