54-Jähriger bei Unfall in Velpke schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Dienstagmorgen auf der Vorsfelder Straße in Velpke von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Lebensgefährlich verletzt wurde ein Fußgänger am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Vorsfelder Straße. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wollte ein 54 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Velpke gegen 6.20 Uhr in Höhe der Tankstelle die Vorsfelder Straße in Richtung der Einmündung Steinbruchstraße überqueren. Dabei trat der dunkel gekleidete 54-Jährige zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er vom Fahrzeug eines 61 Jahre alten Fahrer aus Wolfsburg erfasst, der mit seinem silbernen VW Passat mit Anhänger die Vorsfelder Straße aus Richtung Wolfsburg in Richtung Ortsmitte befuhr.

Der 54-Jährige wurde dabei gegen die Frontscheibe des PKW geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Am PKW entstand Schaden von 2000 Euro. red