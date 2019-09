„Uhlenbusch“ in Essehof könnte ab Frühjahr erschlossen werden

Nun müssen noch zwei Ratsfachausschüsse ihre Zustimmung und dann am 26. September der Gemeinderat als letzte Instanz ein positives Votum abgeben. Obwohl die rechtlichen Grundlagen, um östlich von Essehof in eingeschossiger Bauweise Einfamilienhäuser zu errichten, also in Kürze vorliegen, müssen...