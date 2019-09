Rolle rückwärts für die Velpker Politik

So hatte sich das Uwe Wehke vom Fachbereich Ordnung und Soziales im Velpker Rathaus nicht vorgestellt. In seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag lehnte der Ausschuss für Jugend, Sport, Freizeit, Kultur und Soziales in der Samtgemeinde Velpke die Vorlage über die Neufassung der Richtlinie zur Ehrung...